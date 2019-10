Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Bus mit Auto zusammengestoßen

Bad Sassendorf (ots)

Eine Kollision zwischen einem Auto und einem Bus endete am Mittwochmorgen, gegen 08:00 Uhr, auf dem Spindelpfad glimpflich. Der 32-jährige Busfahrer war, vom Schulzentrum kommend, durch den Kreisverkehr auf den Spindelpfad gefahren. Eine 41-Jährige aus Bad Sassendorf wollte aus dem Händelweg in den Spindelpfad abbiegen, als der Bus das vorfahrtberechtigte Fahrzeug im Abbiegevorgang, trotz Bremsung, erfasste. Der 32-jährige Enser blieb unverletzt, die Skoda-Fahrerin kam mit leichten Verletzungen davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. (wo)

