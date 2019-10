Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Schlägerei in Kneipe

Lippstadt (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 4.20 Uhr, kam es zu einer Schlägerei in einer Kneipe in der Lange Straße in Lippstadt. Nach mehreren verbalen Provokationen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen sechs Männern im Alter von 22 bis 47 Jahren. Ein 40-jähriger Lippstädter erhielt hierbei einen Schlag mit einem Hocker. Er wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei den anderen Beteiligten waren die erlittenen Blessuren von geringerem Ausmaß. (reh)

