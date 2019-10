Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Neun Autos beschädigt

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 3.45 Uhr, beschädigten zwei, schätzungsweise 20 bis 25 Jahre alte, unbekannte Täter neuen Autos auf einem Firmengelände in der Straße Am Mondschein. Sie brachen an den Fahrzeugen die Blinkerhebel ab oder beschädigten die Heckscheibenwischer. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2.500 Euro. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

