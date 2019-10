Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Herzfeld - Tier ausgewichen

Lippetal (ots)

Eine schwer verletzte 42-jährige Autofahrerin aus dem Lippetal und 3.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Autounfall am Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, auf der Lippstädter Straße in Herzfeld. Die Autofahrerin befuhr zuvor die Lippstädter Straße aus Richtung Herzfeld kommend in Richtung Lippstadt. Im Nahbereich der Straßeneinmündung zur Göttinger Straße wich die 42-Jährige einem Tier aus, welches auf die Fahrbahn lief. Um welches Tier es sich bei dem Unfall gehandelt hat ist bislang nicht bekannt. Durch die anschließende Bremsung kam sie mit ihrem Auto ins Schleudern und überschlug sich auf einem angrenzenden Feld. Der Wagen kam auf dem Dach zum Stillstand. Die Lippetalerin wurde anschließend schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Soester Krankenhaus gebracht. (reh)

