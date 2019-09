POL-HB: Nr.: 0609 --Videoanlage am Bahnhof identifiziert Schläger

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, Bahnhofsplatz Zeit: 29.09.2019, 18:45 Uhr

Am Sonntagabend schlugen in Bremen Mitte ein Mann und eine Frau auf einen 58-Jährigen ein und verletzten ihn schwer. Mit Hilfe der Videoleitstelle der Polizei Bremen konnten Einsatzkräfte die Schläger schnell identifizieren.

Vor dem Haupteingang des Hauptbahnhofes fanden die gerufenen Einsatzkräfte den 58-Jährigen sitzend auf dem Boden. Er erklärte, soeben von einer Frau und einem Mann zusammengeschlagen und am Boden liegend getreten worden zu sein. Schon nach kurzer Suche fanden Polizisten den 34-jährigen Mann in der Nähe des Bahnhofs, die 41-jährige Frau stellte sich noch vor Ort. Durch die Videoüberwachung konnte beiden die Tat zugeordnet werden. Zeugen gaben an, sie hätten den 58-Jährigen angegriffen, weil dieser zuvor die Frau nach ihrer Aussage belästigt haben soll. Gegen das Pärchen wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, der 58-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

