POL-HI: Einbruch in Wohnhaus -Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Im Zeitraum vom 24.-30.11.2018 schlugen bislang unbekannte Täter in Elze in der Conrad-Meichner-Straße an einem Wohnhaus eine Fensterscheibe ein und drangen in das Gebäude ein. Das Wohnhaus wurde von den Tätern anschließend komplett durchsucht. Zum Diebesgut können derzeit keine konkreten Angaben gemacht werden. Zeugen, die auch bereits in den Tagen vor dem o.a. Tatzeitraum Beobachtungen bezüglich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

