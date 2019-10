Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Leicht verletzter Motorradfahrer

Warstein (ots)

Am Mittwoch, gegen 7.15 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Warsteiner Kradfahrer die B55 aus Richtung Warstein kommend in Richtung Lippstadt. An der Kreuzung B55 / B516 wechselte die Ampelanlage auf Rotlicht. Beim Bremsvorgang kam der 17-Jährige ins Wanken und fiel mit dem Zweirad um. Hierbei verletzte er sich leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in das Warsteiner Krankenhaus gebracht. (reh)

