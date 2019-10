Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Hovestadt - Umzug des Bezirksdienstes

Lippetal (ots)

Der Bezirksdienst der Polizei in Hovestadt ist umgezogen. Ab sofort sind die Beamten nicht mehr in der Bahnhofstraße 22 sondern in der Bahnhofstraße 15 zu finden. Die telefonische Erreichbarkeit bleibt unter der Nummer 02923-1323 bestehen. (wo)

