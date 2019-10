Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrer übersehen

Lippstadt (ots)

An der Kreuzung Overhagener Straße und Stirper Straße hat am Mittwochnachmittag, gegen 14:00 Uhr, eine 32-jährige Autofahrerin einen 52-jährigen Radfahrer übersehen. Beide waren in Richtung Overhagen unterwegs. Während die Ampel für die Lippstädterin im Auto noch Rot zeigte, war die Fahrradampel bereits auf Grün gesprungen. Der Lippstädter fuhr mit seinem Rad in die Kreuzung ein, als die Ampel für die Autos ebenfalls auf Grün sprang, und stieß mit dem nach rechts abbiegenden Mazda zusammen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (wo)

