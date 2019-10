Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Berauschter Fahrer provoziert Unfall mit einem Streifenwagen

Zwei weitere Verkehrsteilnehmer fallen mit Betäubungsmitteln auf

Gelsenkirchen (ots)

Am späten Montagabend, 30. September 2019, hat die Polizei erneut drei Verkehrsteilnehmer angetroffen, die unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs waren. Als die Beamten um 22.55 Uhr einen silber-grauen VW auf der Luitpoldstraße in der Altstadt anhalten wollten, beschleunigte der Fahrer zunächst stark und versuchte zu entkommen. Als er dann plötzlich sehr stark abbremste, konnten die Beamten nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision. Dabei entstand leichter Sachschaden an den Fahrzeugen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 18-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Auf der Wache wurde dem Gelsenkirchener durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Zudem händigte der Mann den Beamten einen gefälschten belgischen Führerschein aus. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Einfluss berauschender Mittel und des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis ermittelt. Schon um 17.45 Uhr fiel den Beamten ein 32-jähriger Hertener auf, den sie auf der Bismarckstraße anhielten, weil er am Steuer seines LKW mit dem Handy telefonierte. Den Beamten gegenüber konnte er sich nicht ausweisen und gab falsche Personalien an. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Mannes, bei dem auch ein Ausweis gefunden wurde, hatten die Beamten den Verdacht, dass der Mann Drogen genommen hatte. Schließlich wurden auch im Handschuhfach des LKW Betäubungsmittel gefunden. Die Beamten stellten diese sicher, brachten den Mann zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm und untersagten ihm die Weiterfahrt. Um 23.20 Uhr wurde auf der Emmastraße in Bulmke-Hüllen ein 26-jähriger Gelsenkirchener angehalten und kontrolliert. Auch bei ihm hatten die Beamten den Verdacht auf Konsum von Betäubungsmitteln. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Auch in seinem Fahrzeug wurden Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Auch diesem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, auch er musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizei appelliert: Setzen Sie sich nicht unter dem Einfluss berauschender Mittel ans Steuer eines Kraftfahrzeuges. Schon geringe Mengen Alkohol oder Betäubungsmittel führen zu einem verzögerten Reaktionsvermögen und können Ursache für schwere Verkehrsunfälle sein. Durch den Konsum von Rauschmitteln gefährden Sie sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer!

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: 0209 365 -2013

E-Mail: thomas01.nowaczyk@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell