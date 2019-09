Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Eine 27-jährige Fußgängerin wurde am Montag, 30. September, auf der Frankampstraße von einer 27-jährigen KIA-Fahrerin aus Gelsenkirchen angefahren und schwer verletzt. Gegen 11.50 Uhr wollte die Gelsenkirchenerin die Straße überqueren und wurde hierbei von dem Picanto erfasst. Dessen Fahrerin war in Richtung Erle unterwegs. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Frankampstraße voll gesperrt. Polizisten leiteten den Verkehr ab.

