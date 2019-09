Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Montagmorgen, 30. September, auf der Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße/Emil-Zimmermann-Allee wurden eine 53-jährige Citroen-Fahrerin und eine 39-jährige Skoda-Fahrerin leicht verletzt. Gegen 8 Uhr wollte die 39-jährige Gelsenkirchenerin von der Kurt-Schumacher-Straße in die Emil-Zimmermann-Allee abbiegen und fuhr auf das Auto der im Kreuzungsbereich verkehrsbedingt wartenden 53-jährigen Frau aus Gelsenkirchen auf. Eine Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, die andere will selbstständig einen Arzt aufsuchen. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von fast 2000 Euro.

