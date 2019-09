Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Räuber vorläufig festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Raub am frühen Samstagmorgen, 28. September, auf dem Bahnhofsvorplatz hat die Polizei Gelsenkirchen zwei Tatverdächtige im Alter von 45 Jahren ermittelt und vorläufig festgenommen. Gegen 1 Uhr bedrohten die beiden Männer ohne festen Wohnsitz dort einen 43-jährigen Gelsenkirchener. Anschließend schlugen und traten sie auf ihr Opfer ein. Die Räuber erbeuteten ein Handy sowie ein geringe Bargeldmenge und flüchteten zunächst unerkannt. Der Überfallene ging nach der Tat zunächst nach Hause. Am nächsten Morgen begab er sich ins Krankenhaus und ließ sich seine beim Überfall erlittenen Verletzungen behandeln. Das Krankenhauspersonal alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten beide flüchtigen Täter ermitteln. Die Gesuchten wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

