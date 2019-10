Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 30. September, auf der Kreuzung Eichendorffstraße/Braubauerschaft wurden eine 38-jährige Ford-Fahrerin, ihre 56-jährige Mitfahrerin und ein 22-jähriger BMW-Fahrer leicht verletzt. Zudem entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 7000 Euro. Gegen 13.50 Uhr war die 38-jährige Gelsenkirchenerin mit ihrem Fiesta auf der Straße Braubauerschaft in Richtung Wanne-Eickel unterwegs. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit dem 3er-BMW des 22-Jährigen aus Gelsenkirchen zusammen, der auf der Eichendorffstraße in Richtung Blackmannshof fuhr. Eine Verletzte wurde vor Ort vom alarmierten Rettungsdienst behandelt, die beiden anderen wollen selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der nicht mehr fahrbereite Ford musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell