Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zusammenstoß mit einem Wildschwein

Herdorf (ots)

Am Freitag, 02.08.2019, 05:40 Uhr befuhr ein 27 jähriger mit seinem PKW die Hellertalstraße in Herdorf-Sassenroth als ein Wildschwein auf die Fahrbahn lief und mit dem Fahrzeug zusammenstieß. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von 250 Euro, das Wildschwein verendete an der Unfallstelle.

