Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann lebt unter falscher Identität - Festnahme durch Bundespolizei

Köln (ots)

Gestern Morgen erwischte die Bundespolizei einen Mann, der schon seit einem halben Jahr mit gefälschten Ausweisen in Deutschland gelebt und gearbeitet hatte.

Am 23.07.2019 um 01:00 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen Reisenden am Bahnsteig 10 des Kölner Hauptbahnhofs. Die Beamten nahmen den 21-Jährigen mit zur Dienststelle, da sie Zweifel an der Echtheit seines kroatischen Personalausweises hatten. Dort händigte er zusätzlich seinen Führerschein aus. Beide Dokumente waren gefälscht. Die Beamten ermittelten weiter, dass es sich um einen Kosovaren handelt, der schon seit einem halben Jahr unter falscher Identität in Bergisch Gladbach gemeldet ist und in einem Restaurant arbeitet.

Die Beamten beschlagnahmten die gefälschten Dokumente und sein Handy und nahmen den Betrüger fest.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen "Unerlaubtem Aufenthalt" und "Urkundenfälschung" ein. Weitere Ermittlungen, auch hinsichtlich "Sozialbetrug" werden vom zuständigen Kriminalkommissariat des Polizeipräsidiums Köln durchgeführt.

