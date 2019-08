Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Altenkirchen vom 03.08.2019 - Verkehrsunfallflucht in Fluterschen

Fluterschen (ots)

Am Abend des Freitag, 02.08.2019 gegen 22:00 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Pkw die Koblenzer Straße in Fluterschen in Richtung Altenkirchen, als ihm in einer Kurve ein anderer Pkw auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Der 25-Jährige bremste scharf. Der Fahrer des anderen Pkw versuchte noch auszuweichen. Trotzdem streiften beide Fahrzeuge aneinander vorbei. Der Unfallverursacher hielt sein Fahrzeug kurz an, entfernte sich dann aber doch von der Unfallstelle. Der Pkw des 25-Jährigen war nach dem Unfall wegen eines platten Reifens nicht mehr fahrbereit. Abgesehen von dem Reifen waren aber auch der linke Außenspiegel sowie beide Türen und der hintere Kotflügel auf der Fahrerseite beschädigt. Streifspuren deuten darauf hin, dass die Farbe des Pkws des Unfallverursachers wahrscheinlich rot oder rost-rot ist. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen (Tel.: 02681/946-0 oder per eMail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de).

