Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Lagerhalle in Sassnitz

PR Sassnitz (ots)

Am 03.11.2019, gegen 02:00 Uhr,erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Information, dass es in 18546 Sassnitz, Str. der Jugend zu einem Brand in einer Lagerhalle gekommen sei. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen brannte es in einer Halle (Größe 40m x 15m). Dort wurden ein PKW, Boote sowie Bootszubehör gelagert. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Sassnitz, Lietzow und Sagard waren im Einsatz und löschten das Feuer. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird derzeit auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Brandursache konnte nach bisherigen Erkenntnissen noch nicht eindeutig geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

