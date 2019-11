Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet von Anklam durch eine größere Dieselspur

Anklam (ots)

In den Vormittagsstunden des 02.11.2019 gingen im Polizeirevier Anklam mehrere Hinweise auf eine Dieselspur im Stadtzentrum von Anklam ein. Durch Einsatzkräfte des Polizeirevieres wurde der Bereich des Stadtzentrums abgeprüft. Dabei stellten diese eine Dieselspur in den Bereichen Demminer Straße, Markt, Steinstraße, Ravelienstraße, Peenestraße und Pasewalker Straße fest. In der Folge wurden die betroffenen Bereiche für den Fahrzeugverkehr durch Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr gesperrt. Eine Reinigung der Straßenzüge durch eine Reinigungsfirma wurde veranlasst. Während der Reinigung mussten die einzelnen Bereich für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtzentrum von Anklam. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung dauerten die Reinigungsmaßnahmen noch an. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

