Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hausbrand in Hammer an der Uecker, LK VG

Ückermünde (ots)

In den Abendstunden des 31.10.2019 wurde die Polizei über einen Brand in Hammer an der Uecker informiert. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten waren bereits schon zahlreiche Feuerwehren der umliegenden Ortschaften mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein ca. 200 Jahre altes, einstöckiges und nicht mehr bewohntes Wohnhaus. Das Gebäude steht laut Aussage der Nachbarn bereits seit mehr als 20 Jahren leer. Hin und wieder wurde diese Ruine in der Vergangenheit durch Kinder und Jugendliche als Spielplatz genutzt. Durch Hinzuführung einer bisher unbekannten Zündquelle wurde im Gebäudeinneren durch unbekannte Täter offensichtlich im Flurbereich ein Feuer entfacht. Dieses Feuer dehnte sich rasch auf den gesamten Gebäudekomplex aus. Zur Brandbekämpfung kamen 12 Einsatzfahrzeuge mit insgesamt 60 Kameraden der umliegenden Feuerwehren. Während der Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann der FFW Torgelow leicht verletzt. Dieser stürzte beim rückwärts Verlassen des Löschkorbes aus einer Höhe von ca. 0,5m auf sein eigenes Sauerstoffgerät und wurde daraufhin mit einem RTW in das AMEOS Klinikum nach Ueckermünde verbracht. Durch den Brand entstand dem Eigentümer ein Schaden von ca. 10 000EUR. Die Spurensuche am Tatort übernahm die Kriminalpolizei aus Anklam.

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

