POL-PDLD: Lichterkette beschädigt und geflüchtet

Edenkoben (ots)

Zeugen sucht die Polizei Edenkoben nach einem Vorfall, welcher sich am Dienstagvormittag zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr im Bereich des Lederstrumpfbrunnens in Edenkoben zugetragen hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer riss mit seinem Fahrzeug die Lichterkette, welche vom Weihnachtsbaum vor dem Anwesen der Weinstraße 92 gespannt war, herunter, beschädigte diese und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 / 955-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Edenkoben

POK Weingärtner

Luitpoldstr. 65, 67480 Edenkoben

06323 / 955-0, piedenkoben@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.landau



