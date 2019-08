POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. 27-Jähriger niedergeschlagen, Wiesbaden, Bleichstraße, Mittwoch, 21.08.2019, 15:00 Uhr (ge)Am Mittwochnachmittag schlugen zwei unbekannte Täter einen 27-jährigen Mann in der Bleichstraße in Wiesbaden nieder. Die Unbekannten griffen den 27-Jährigen gegen 15:00 Uhr auf offener Straße an. Anschließend sollen die Angreifer auf den zwischenzeitig am Boden Liegenden eingetreten und sich dann von dem Tatort entfernt haben. Durch eine Zeugin konnten die Täter wie folgt beschrieben werden. Ein Täter habe hellbraune Haare, eine normale Statur und soll "Südländer" gewesen sein. Er soll ein rotes T-Shirt und Jeans getragen haben. Der weitere Täter sei etwa 1,65 cm groß und dünn. Er habe ein weißes T-Shirt getragen. Das 1.Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

2. Shisha-Bars kontrolliert, Wiesbaden, Mittwoch, 21.08.2019, 17:30 Uhr - 23:00 Uhr

(ge) Am Mittwochabend, zwischen 17:30 Uhr und 23:00 Uhr, wurden durch die Wiesbadener Polizei, dem Zoll, der Stadtpolizei, dem Veterinäramt und der Steuerfahndung gemeinsame Kontrollen in Shisha-Bars durchgeführt. Am gesamten Abend wurden sieben Bars kontrolliert und überprüft. Bei den Kontrollen stellten die eingesetzten Kräfte mehrere Verstöße fest. In einem Fall liegt der Verdacht des illegalen Glücksspiels und in einem anderen Fall der Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz vor. Des Weiteren wurden etwa 180 Kilogramm unversteuerter Tabak sichergestellt sowie Kassenprüfungen durchgeführt. Darüber hinaus wurden mehrere gewerbliche Verstöße wegen des Ausschanks von Alkohol ohne Erlaubnis sowie diverse Verstöße gegen Kennzeichnungspflichten festgestellt. Außerdem wurden von Seiten des Veterinäramtes fünf sogenannte Betriebsbeschränkungen mit sofortiger Pflicht der Nachbesserung ausgesprochen.

3. Koffer gestohlen, Wiesbaden, Taunusstraße, Mittwoch, 21.08.2019, 22:20 Uhr - 22:40 Uhr

(ge) Am Mittwochabend wurde in einem Restaurant in der Taunusstraße ein Koffer mit einer größeren Summe Bargeld und persönlichen Unterlagen gestohlen. Der Koffer gehörte einem 64-jährigen Mann und stand im hinteren Teil des Gastraums. Ein Unbekannter entwendete diesen zwischen 22:20 Uhr und 22:40 Uhr und ergriff anschließend mit seiner Beute die Flucht. Das 3.Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

4. Auf frischer Tat ertappt, Wiesbaden, Geschwister-Scholl-Straße, Mittwoch, 21.08.2019, 20:40 Uhr

(ge) Am Mittwoch versuchten drei junge Täter in die Geschwister-Scholl-Schule in Wiesbaden einzubrechen. Das Trio machte sich gegen 20:40 Uhr an der Zugangstür der Schule in der Geschwister-Scholl-Straße zu schaffen. Ihnen gelang es jedoch nicht, diese gewaltsam zu öffnen. Daraufhin hebelten sie einen nahegelegenen Container auf. Hieraus entwendeten sie mehrere Spielgeräte und flüchteten. Die Täter wurden durch eine Zeugin beobachtet, welche die Polizei verständigte. Im Rahmen der daraufhin unmittelbar eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten von den verständigten Polizisten zwei 14-Jährige und ein 13-Jähriger als Tatverdächtige festgenommen werden. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen.

5. Einbruch in Friseursalons, Wiesbaden, Westendstraße, Matthias-Claudius-Straße, Dienstag, 20.08.2019 - Mittwoch, 21.08.2018

(ge) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Wiesbaden zu zwei Einbrüchen in Friseursalons. Zwischen Dienstag, 18:50 Uhr, und Mittwoch, 06:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Salon in der Westendstraße ein. Die Unbekannten verschafften sich auf bisher ungeklärte Art und Weise Zugang zu dem Geschäft und entwendeten eine Geldkassette mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Des Weiteren kam es in der gleichen Nacht zwischen 19:00 Uhr und 08:00 Uhr zu einem Einbruch in der Matthias-Claudius-Straße. Die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Fenster und drangen in das Innere ein. Auch hier entwendeten die Täter Bargeld. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Reifen manipuliert, Wiesbaden, Westerwaldstraße, Donnerstag, 15.08.2019 15:00 Uhr - Freitag, 16.08.2019, 09:50 Uhr

(ge) Zwischen vergangenem Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen manipulierten unbekannte Täter zwei Reifen an einem weißen VW, welcher in der Westerwaldstraße in Wiesbaden geparkt war. Die Fahrerin bemerkte am Freitagmorgen während der Fahrt, dass mit dem Fahrverhalten ihres Pkw etwas nicht stimmte. Bei der Inaugenscheinnahme wurde festgestellt, dass auf dem Vorder-und Hinterreifen auf der rechten Seite keine Luft mehr war. Mutmaßlich haben Unbekannte die Ventilkappen entfernt und Luft aus beiden Reifen gelassen. Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

7. Radfahrer prallt gegen Autotür, Wiesbaden-Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße, Mittwoch, 21.08.2019, 16:30 Uhr,

(ge) Am Mittwoch, gegen 16:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Erich-Ollenhauer-Straße in Wiesbaden-Biebrich. Ein 52-jähriger Mann parkte seinen Pkw am Fahrbahnrand und blieb einige Zeit sitzen. In diesem Moment näherte sich auf dem Fahrstreifen für Fahrräder ein 43-jähriger Radfahrer. Als der 52-Jährige nun ausstieg, übersah er den heranfahrenden 43-Jährigen auf seinem Rad und es kam zu einem Unfall. Der Radfahrer prallte gegen die Tür und stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Hubschrauberbesatzung im Rahmen von Vermisstenfahndung mit Laser geblendet, Taunusstein, Hahn, Wiesbadener Straße, 21.08.2019, 21.20 Uhr, (pl)Im Rahmen der Fahndung nach einem vermissten 76-jährigen Senioren wurde am Mittwochabend die Besatzung eines über Taunusstein-Hahn fliegenden Polizeihubschraubers mit einem grünen Laserstrahl geblendet. Der 76-Jährige wurde am frühen Mittwochabend aus einer Seniorenresidenz in Taunusstein-Hahn als vermisst gemeldet. Als dann der Polizeihubschrauber bei der Suche nach der vermissten Person zum Einsatz kam, wurden der Pilot und der Co-Pilot gegen 21.20 Uhr von dem Laserstrahl geblendet. Der Ausgangspunkt des Lasers konnte von der Hubschrauberbesatzung lokalisiert und eine Streife der Bad Schwalbacher Polizei zu der Örtlichkeit gelotst werden. In der betroffenen Wohnung wurde ein 48-jähriger Taunussteiner als Tatverdächtiger angetroffen und ein Laserpointer sichergestellt. Da sowohl der Pilot als auch der Co-Pilot wegen des eingesetzten Laserstrahls über leichte Seheinschränkungen klagten, mussten beide ambulant in einem Krankenhaus behandelt und die Unterstützung bei der Vermisstensuche abgebrochen werden. Der Vermisste konnte gegen 21.30 Uhr wohlbehalten in Wiesbaden angetroffen werden. Gegen den 48-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

2. Zeitungsstapel in Brand gesetzt, Idstein, Eschenhahn, Panoramaweg, 22.08.2019, 01.08 Uhr, (pl)In Eschenhahn haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag an einer Bushaltestelle im Panoramaweg mehrere dort abgelegte Zeitungsstapel in Brand gesetzt. Die brennenden Zeitungen wurden um kurz nach 01.00 Uhr festgestellt und von den verständigten Feuerwehren aus Ehrenbach und Eschenhahn gelöscht. Durch die starke Hitzeeinwirkung wurde die Verglasung des Bushäuschens, in welchem die Stapel abgelegt waren, beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei (K11) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Einbrecher gescheitert, Walluf, Niederwalluf, Am Klingenweg, 21.08.2019, 22.00 Uhr bis 22.08.2019, 05.10 Uhr, (pl)Die Seitentür einer Bäckereifiliale in den Räumlichkeiten eines Einkaufsmarktes in Niederwalluf hat in der Nacht zum Donnerstag Einbrechern standgehalten. Unbekannte Täter versuchten zwischen 22.00 Uhr und 05.10 Uhr in der Straße "Am Klingenweg", die Seiteneingangstür der Bäckerei aufzubrechen. Als dies jedoch nicht klappte, ergriffen die Täter unverrichteter Dinge wieder die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

4. Traktor stürzt auf Leinpfad - Fahrer schwer verletzt, Eltville, Leinpfad, 22.08.2019, 09.35 Uhr, (pl)Ein 32-jähriger Mann ist am Donnerstagmorgen zwischen Eltville und Niederwalluf mit einem Traktor von einem Weinberg hinunter auf den Leinpfad gestürzt. Bei dem Unfall wurde der Traktorfahrer schwer verletzt. Der 32-Jährige war gegen 09.35 Uhr mit Arbeiten im Weinberg beschäftigt, als der Traktor die Brüstung durchbrach und dann aus etwa 2,50 Meter Höhe auf den darunter verlaufenden Leinpfad stürzte. Der bei dem Sturz schwer verletzte Fahrer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Untere Wasserbehörde verständigt und kam vor Ort. Zudem wurde ein Gutachter hinzugezogen und der verunfallte Traktor sichergestellt. Das Amt für Arbeitsschutz wurde ebenfalls über den Vorfall informiert.

