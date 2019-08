Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Wiesbadener Polizei: Polizeieinsatz nach Hinweis auf Schusswaffe

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden-Biebrich, Klagenfurter Ring, 21.08.2019, gg. 08.35 Uhr

(ho)Ein Hinweis auf eine Person mit einer Schusswaffe in einer Wohnung im Klagenfurter Ring hat heute Morgen für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Gegen 08.35 Uhr meldete sich der Inhaber der betroffenen Wohnung und gab an, dass in der vergangenen Nacht berechtigt zwei Personen bei ihm geschlafen hätten. Eine dieser Personen sei im Besitz einer Schusswaffe. Da zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Anhaltspunkte bezüglich der Waffe vorlagen, kamen am Einsatzort speziell ausgerüstete Polizeikräfte zum Einsatz. Noch während der anlaufenden Maßnahmen flüchteten die zwei Personen aus der Wohnung, von denen eine festgenommen werden konnte. Es handelte sich um eine 16-jährige Frau gegen die ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Der anderen Person gelang die Flucht. In der Wohnung und bei der festgenommenen Jugendlichen konnte keine Schusswaffe gefunden werden. Die Ermittlungen in der Sache und die Personenfahndung dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell