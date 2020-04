Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden Bebra - Ein Pkw-Fahrer aus Rotenburg a. d. Fulda stieß am Mittwoch, den 08.04.2020, gegen 17:36 Uhr beim Rückwärtsausparken mit seinem Pkw auf dem Parkplatz des Jawoll-Marktes in der Bebritstraße, gegen den Pkw von einer aus dem Haunetal stammenden Pkw-Fahrerin. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3300 Euro.

Gefertigt: POK Eberhardt, Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell