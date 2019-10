Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Einbruch am Sportplatz

Aschendorf (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen dem 6.Oktober und gestern Mittag in ein Häuschen des Sportvereins Aschendorfermoor an der Glatzer Straße eingedrungen. Die Täter schlugen dabei mit einem Metallmülleimer ein Fenster ein und begaben sich in den Raum. Diebesgut erlangten sie nicht. Der Schaden wird auf rund 150 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 in Verbindung zu setzen.

