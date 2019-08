Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Rollerfahrer bei Kollision mit PKW verletzt

Selm (ots)

Am Donnerstagnachmittag ( 01.08.2019 ) kam es gegen 15:00 Uhr auf der Südkirchener Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Ein 30 jähriger Mann aus Herten fuhr mit einem FIAT Talento Transporter zunächst in Richtung Südkirchen, wollte dann wenden und kollidierte dabei mit einem 18 jährigen Rollerfahrer aus Selm, der in die gleiche Richtung fuhr. Der Rollerfahrer wurde durch den Sturz verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, von wo aus er mittlerweile wieder entlassen werden konnte. Der Fahrer des FIAT Transporters blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 4000 Euro geschätzt. Der Roller wurde schwer beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell