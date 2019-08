Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen - Frontalzusammenstoß im Kreuzungsbereich

Kamen (ots)

Am Mittwoch (31.07.2019) fuhr eine 17 jährige Kamenerin mit ihrem PKW und Begleitung auf der Heerener Straße in Richtung Heeren. An der Kreuzung Gutenbergstraße wollte sie nach links abbiegen und fuhr bei Grün in den Kreuzungsbereich. Beim Abbiegen achtete sie nicht auf den ihr entgegenkommenden PKW eines 39 jährigen Böneners und die Fahrzeuge prallten frontal zusammen. Die Kamenerin und ihr 50 jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 4 jährige Beifahrer des Böneners wurde ebenfalls leicht verletzt, musste aber nicht am Unfallort ärztlich versorgt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 7 000 Euro.

