Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unzählige Getränkekisten über die Fahrbahnen verteilt Verkehrsunfall mit Ladungsverlust - glücklicherweise nur Sachschaden

Fulda (ots)

So hatte sich ein 42 - jähriger LKW - Fahrer einer regionalen Getränkevertriebsfirma den Start ins lange Osterwochenende 2020 sicherlich auch nicht vorgestellt. Am Gründonnerstag, 09.04.2020, ereignete sich gegen 12:30 h in Petersberg (Ldk. Fulda) im Kreuzungsbereich der "Dipperzer Straße (B 458) / "Alte Ziegelei" ein durchaus nicht alltäglicher Verkehrsunfall. Der Kraftfahrer hatte eine größere Menge Leergut geladen und bei Fahrtantritt eine ordnungsgemäße Ladungssicherung unterlassen. Beim Befahren einer Kurve öffnete sich plötzlich die seitliche Bordwand des LKW; Teile der Ladung rutschten hierbei auf die Fahrbahn. Dadurch war die zweispurige Fahrbahn der Hauptverkehrsader aus Fulda in östlicher Richtung nicht mehr zu passieren; es kam zu nicht unerheblichen Verkehrsbehinderungen. Mit vereinten Kräften durch Arbeitskollegen des betroffenen LKW-Fahrers und mit Hilfe von geeignetem Gerät wurde die Fahrbahn geräumt und gesäubert; gegen 14:15 h konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mind. 1000 EUR. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Fußgänger im Bereich der Fußgängerampel über die B 458, denn auch dieser Bereich wurde von den herabstürzenden Kisten erreicht. Den Verursacher erwartet ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen unzureichend gesicherter Transportladung. (2 Fotos)

Gefertigt: (PP Osthessen, Polizeistation Fulda, PHK Hohmann)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell