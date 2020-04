Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Vogelsbergkreis (ots)

Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Lauterbach - Am Montag (06.04.), gegen 15:00 Uhr, parkte eine 57-jährige Pkw-Fahrerin ihr Fahrzeug auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufmarktes in der Straße "Am Wörth". Als sie gegen 15:15 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses an der Beifahrerseite beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Wagen der 57-Jährigen gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Pkw der 57-jährigen Fahrerin entstand Sachschaden von rund 2.000 EUR.

Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell