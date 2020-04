POL-OH: Unfallmeldung

Polizeipräsidium Osthessen

Petersberg - Am Mittwoch (08.04.) wurde ein 32-jähriger Motorradfahrer (Honda -CB 500) kurz vor 13:00 Uhr bei einem Unfall auf der Landesstraße 3429 schwer verletzt. Eine 63-jährige BMW-Fahrerin befuhr verbotswidrig den Verbindungsweg zwischen dem Friedhof Bernhards und der Landesstraße 3429. Als sie auf die Landstraße einbiegen wollte übersah sie den Motorradfahrer, so dass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam. Hierbei wurde der Hondafahrer schwer verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 11.500 Euro.

