POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.12.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Schwarzach: Topf auf Herd vergessen - mehrere tausend Euro Schaden

Die Feuerwehr musste am Montagabend, kurz vor 16.30 Uhr, in die Panoramastraße in Schwarzach ausrücken. Dort hatte eine Frau in einem Wohnhaus offenbar einen Topf auf dem Herd vergessen, was dazu führte, dass ein Feuer ausbrach. Eine weitere Bewohnerin entdeckte den Brand und verständigte die Rettungsleitstelle. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen und verhindern, dass das Haus in Brand geriet. Die Küche wurde jedoch erheblich beschädigt, so dass ein Schaden in Höhe von mehr als 20.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

