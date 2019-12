Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.12.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Auf Schaden von rund 4.000 Euro bleibt ein Audi-Besitzer sitzen, wenn nicht ermittelt werden kann wer am 24.12.2019, zwischen 10 und 10.30 Uhr gegen den Wagen gefahren ist. Der Mann hatte sein Fahrzeug auf dem Großparkplatz eines Einkaufszentrums in der Pfalzgraf-Otto-Straße 50 in Neckarelz abgestellt. Bei seiner Rückkehr zu dem Fahrzeug stellte er fest, dass die hintere rechte Tür massiv beschädigt war. Eine unbekannte Person hatte den Audi A 4 offenbar beim ein- oder ausparken gestreift und ist danach weitergefahren, ohne auf den Geschädigten zu warten oder die Polizei zu rufen. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 11

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell