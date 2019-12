Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.12.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn sowie aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn: Einbruch misslungen

Keinen Erfolg hatten Unbekannte, die am vergangenen Wochenende in Heilbronn in ein Wohnhaus einbrechen wollten. Die Täter versuchten in der Zeit zwischen Freitag, 17.30 Uhr und Samstag, 1 Uhr, an einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Kohlpfad mit einem Draht einen Rollladen hoch zu schieben. Dies misslang und die Diebe flüchteten, ohne ins Gebäude gelangt zu sein. Den benutzten Draht ließen sie zurück. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie bei der Tat gestört wurden. Hinweise auf die Langfinger hat die Polizei keine.

Neckarwestheim: Weihnachtliche Einbrecher

Pfeil und Bogen, eine Armbrust und andere Gegenstände sowie mehrere Flaschen Bier und Wein waren die Beute von Unbekannten, die über Weihnachten in drei Gartenhäuser in Neckarwestheim einbrachen. Die Täter öffneten die Häuschen gewaltsam und drangen so in das Innere ein. Die Tatorte sind in der Gartenhaussiedlung in der Nähe des Aussiedlerhofs Tobel. Zeugen, die in der Zeit zwischen Heiligabend und dem Freitag der vergangenen Woche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich mit dem Polizirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, in Verbindung setzen.

Dörzbach: Alles falsch gemacht

Fast alles hat ein 20-Jähriger in der Nacht zum Montag falsch gemacht. Eine Streife des Polizeireviers Künzelsau fuhr kurz nach Mitternacht durch Dörzbach, als die Beamten sahen, wie der Fahrer eines Mercedes mit seinem Wagen auf die Goldbachstraße einbiegen wollte. Als er den Streifenwagen sah, fuhr er aber lieber wieder rückwärts. Bei der nachfolgenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen keinen Zulassungsstempel hatten. Der junge Fahrer hatte keine Ausweispapiere dabei, weshalb er nach seinem Namen gefragt wurde. Dummerweise kamen die Polizisten recht schnell darauf, dass er einen falschen Namen und ein falsches Geburtsdatum angab. Dann ermittelten die Ordnungshüter auch noch, dass der 20-Jährige keinen Führerschein hat. Er muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Öhringen: Kein Freund der Polizei

Wegen Handgreiflichkeiten eines Ehepaars wurde am Sonntagabend die Polizei zum Rendelbad in Öhringen gerufen. Der 41-jährige Ehemann zeigte sich nicht sehr polizeifreundlich. Er beleidigte die Beamten und weigerte sich, seinen Namen zu nennen. Das zwang die Polizisten, ihm den Gewahrsam zu erklären. Da er sich weigerte, mitzukommen, mussten sie ihn mit Hilfe körperlicher Gewalt in den Streifenwagen setzen. Dabei wehrte er sich heftig. Am Ende waren er und ein Beamter leicht verletzt. Mitkommen musste der wütende Mann trotzdem.

Bretzfeld-Unterheimbach: Terrassentür aufgebrochen

Die Terrassentür eines Wohnhauses im Unterheimbacher Finkenweg brachen Unbekannte am vergangenen Samstag auf. Die Bewohner verließen das Haus um 12 Uhr und bemerkten die aufgewuchtete Tür, als sie kurz nach 22 Uhr wieder nach Hause kamen. Die Täter waren nicht im Inneren des Gebäudes, weshalb die Polizei vermutet, dass sie von jemandem gestört wurden. Verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts sollten unter der Telefonnummer 07946 940010 dem Polizeiposten Bretzfeld mitgeteilt werden.

