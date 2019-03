Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrecher in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am 23.03.2019, gegen 2.50 Uhr, brachen ein 25- und ein 31-Jähriger in ein Wohnhaus in der Bürgermeister-Trupp-Straße in Ludwigshafen ein. Die Hausbewohner bemerkten den Einbruch und verständigten die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen wurden im Anschluss festgenommen. Die Tatverdächtigen wurden noch am selben Tag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankenthal einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Haftbefehl wegen Wohnungseinbruchdiebstahl erließ. Der 25- und 31-Jährige kamen in eine Justizvollzuganstalt.

