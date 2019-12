Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Kupferzell: Unfall mit zwei schwer verletzten Senioren

Am Sonntagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, ereignete sich auf der B19, Höhe Hesselbronn, ein schwerer Verkehrsunfall. Offenbar kam ein 86-jähriger Senior aus dem Hohenlohekreis, in seinem Pkw Daimler-Benz, aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei prallt der Pkw des 86-jährigen an den Betonsockel der dortigen Überführung des Radweges und kommt auch dort zum Stehen. Bei dem Aufprall werden sowohl der 86-jährige Fahrer als auch seine 87-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Die verletzten Senioren wurden vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Akute Lebensgefahr bestand offenbar nicht. Zur Bergung und Unfallaufnahme wurde die B19 kurzfristig voll gesperrt, zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es jedoch nicht.

