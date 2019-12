Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilungen vom 28.12.2019

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Gefährliche Körperverletzung und Bedrohung

Zu einem größeren Einsatz wurden am Freitag kurz nach 17 Uhr die Beamten des Polizeireviers Heilbronn gerufen. Ein 45-jähriger serbischer Staatsangehöriger passte seine 38-jährige Ex-Partnerin in ihrem Pkw an der Wohnanschrift ab und zwang sie unter Drohung mit einer Softair-Waffe mit ihm zu einem Hotel in die Weinsberger Straße zu fahren. Dort kam es zu einem lautstarken Streit, bei dem die Frau durch ein Messer leicht verletzt wurde. Der Mann wollte seine Ex-Partnerin dann erneut zwingen in ihr Auto zu steigen. Sie nutzte jedoch eine günstige Gelegenheit und flüchtete in ein angrenzendes Hotel. Der Mann flüchtete anschließend mit dem Pkw der Frau, einem weißen Renault Capture mit Heilbronner Kennzeichen. Das Auto konnte später in der Nähe des Tatorts verlassen aufgefunden werden.

Main-Tauber-Kreis

Großrinderfeld: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der A81

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag, gegen 08 Uhr auf der A81 in Fahrtrichtung Würzburg, zwischen den Anschlussstellen Tauberbischofsheim und Gerchsheim. Der 34-jährige Fahrer fuhr mit einem Erprobungsfahrzeug über ein auf der Straße liegendes Teil und verlor hierbei die Kontrolle über seinen Sportwagen. Er kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Schutzplanken. Anschließend kam er entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Am Pkw entstand ein Sachschaden von weit über 100.000 Euro. Die Schadenshöhe an den Leitplanken ist nicht bekannt. Bei dem Unfall wurde der Fahrer glücklicherweise nicht verletzt.

