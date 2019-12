POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.12.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bretzfeld: Einbruch an Weihnachten

Diebesgut in Höhe von mehreren tausend Euro konnten Einbrecher über Weihnachten in einem Wohnhaus in Bretzfeld-Adolzfurt erbeuten. In der Zeit zwischen Heiligabend, 14 Uhr, und dem zweiten Weihnachtsfeiertag, 14.30 Uhr, hatten sich Unbekannte Zugang zu einem Haus in der Unterheimbacher Straße verschafft. Die Täter hebelten die Haustüre auf und durchsuchten im Gebäude sämtliche Räume. Dabei erbeuteten sie eine vierstellige Summe Bargeld und diverse Schmuckstücke. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die über die Weihnachtstage verdächtige Beobachtungen in der Unterheimbacher Straße machen konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Öhringen: Hoher Sachschaden nach Unfall

Wie eine Flipperkugel wurde ein Mercedes am Dienstagmorgen in einer Unterführung in Öhringen von Wand zu Wand geschleudert. Der Fahrer des CLS befuhr gegen 7.30 Uhr die Eckartsweiler Straße. In einer Bahnunterführung touchierte der Daimler zunächst die Sandsteinwand auf der rechten Seite. Daraufhin wurde das Fahrzeug zurückgeschleudert und prallte gegen die Wand auf der linken Seite der Unterführung. Von dort wurde das Auto erneut abgewiesen und blieb dann etwa zehn Meter weiter mit einer gebrochenen Radaufhängung stehen. Es entstanden etwa 20.000 Euro Sachschaden am Fahrzeug. Der Fahrer entfernte sich daraufhin zu Fuß von der Unfallstelle, konnte aber an der Adresse der Fahrzeughalterin angetroffen werden. Auch wenn der Ehemann der Fahrzeughalterin zunächst angab den Wagen selbst gefahren zu haben, deuteten Zeugenaussagen schnell auf einen anderen Unfallfahrer hin. Eine Beschreibung des Fahrers ließ darauf schließen, dass der 18-jährige Sohn den Wagen gefahren hatte. Ein Alkoholtest bei dem Fahranfänger ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Sein Führerschein ist damit erstmal weg.

