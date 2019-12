Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.12.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Lauffen/Horkheim: Schutzengel am Radweg

Ein Radfahrer meldete sich am Donnerstagnachmittag über Notruf bei der Polizei. Er befand sich gegen 16.27 Uhr auf dem neuen Radweg zwischen Lauffen und Horkheim und verspürte ein Brennen in der Brust. Anschließend brach die Verbindung ab. Der Rettungsdienst und ein Notarzt wurden verständigt. Der Bereich des Radwegs wurde umgehend abgesucht. Bei der Schleuse Horkheim konnte der Mann aufgefunden werden. Eine hinzukommende Radfahrerin hatte bereits begonnen den leblosen Radfahrer zu reanimieren. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst gelang dies glücklicherweise. Der 64-Jährige wurde mit dem Verdacht auf Herzinfarkt in ein Krankenhaus gebracht.

Weinsberg: Hubschrauber zur Vermisstenfahndung eingesetzt

Der Polizeihubschrauber kreiste in der Nacht zum Donnerstag, gegen 22.30 Uhr, mehrfach über Weinsberg. Er wurde zur Suche nach einer vermissten Person eingesetzt. Gegen 22 Uhr verließ ein 15-Jähriger die Klinik am Weißenhof. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen durch das Klinikpersonal konnte er auf dem Gelände nicht mehr angetroffen werden. Da aufgrund seines Krankheitsbildes nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Junge in einer hilflosen Lage befindet, wurde die Suche ausgeweitet. Gegen 1.30 Uhr kam er selbstständig zur Klinik zurück. Eppingen: Drei mal über 1,9 Promille, Führerscheine weg

Gleich drei Verkehrsteilnehmer in Eppingen mussten über die Feiertage ihren Führerschein abgeben. Am Donnerstagmorgen, gegen 0.12 Uhr, fuhr ein Mann in der Ittlinger Straße gegen einen geparkten Pkw. Der Unfall wurde von Zeugen beobachtet. Nachdem diese den Fahrer angesprochen hatten, flüchtete dieser. Kurze Zeit später konnte der 27-jährige Fahrer an seiner Anschrift angetroffen werden. Mit 1,96 Promille war der Mann deutlich alkoholisiert. Bereits um 17.30 Uhr wurde ein 36-Jähriger in der Mühlbacher Straße einer Kontrolle unterzogen. Ergebnis 1,9 Promille. Am frühen Freitagmorgen, gegen 1.38 Uhr, wurde ein 48-Jähriger im Bereich Am Karlsplatz kontrolliert. Der Pkw-Fahrer brachte es ebenfalls auf 1,96 Promille. Allen drei Autofahrern wurden Blutproben entnommen und die Führerscheine einbehalten.

Heilbronn: Geländer schützte vor Absturz Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen, gegen 2.15 Uhr, in Heilbronn, hatten die Beteiligten Glück im Unglück. Das Geländer der Otto-Konz-Brücke verhinderte, dass der Fahrer eines Audis mit seinen drei weiteren Insassen von der Brücke stürzte. Der 25-Jährige war zuvor die Auffahrtsrampe von der Neckartalstraße aus Richtung Lauffen kommend hochgefahren. Offenbar erkannte er die Rechtskurve zur Karlsruher Straße zu spät und fuhr geradeaus über die Grünfläche und anschließend auf das Schutzgeländer. Der Schaden an Audi und Geländer wird auf 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Heilbronn-Böckingen: Zwei Randalierer in der Zelle

Gleich zwei Männer mussten am frühen Mittwochmorgen, gegen 4.10 Uhr, auf dem Gelände eines Szenelokals in Heilbronn-Böckingen, in Gewahrsam genommen werden. Gegen 4 Uhr wurden die Männer vom Securitypersonal aus den Räumlichkeiten gebeten. Da sie die Örtlichkeit nicht verlassen wollten wurde die Polizei hinzugerufen. Einer der Beteiligten wollte sich nicht beruhigen und ausweisen. Ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen dem er sich ebenfalls widersetzte. Schlussendlich musste er mit Zwangsmaßnahmen in Gewahrsam genommen werden. Seinem Kumpel gefiel das offenbar nicht. Er versuchte die einschreitenden Polizeibeamten wegzustoßen. Da er sich ebenfalls nicht beruhigen ließ, wurde auch er in Gewahrsam genommen.

Heilbronn-Sontheim: Zigaretten geraubt

Nachdem ein 21-Jähriger der Aufforderung zweier Männer nicht nachkam, diesen Zigaretten zu geben, wurde der Mann offenbar am Donnerstagabend im Heilbronner Wertwiesenpark von diesen angegriffen und seiner Zigaretten beraubt. Gegen 21.15 Uhr befand sich der Geschädigte bei den dortigen Basketballfeldern. Die beiden Tatverdächtigen sollen den 21-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen und festgehalten haben. Beide Tatverdächtige werden als Araber beschrieben. Einer, circa 180 - 185 Zentimeter groß und schlank, soll circa 25 Jahre alt sein, dunkle kurze Haare und einen schwarzen Dreitagebart haben. Seine rechte Wange ziert eine circa drei Zentimeter lange Narbe. Er trug eine schwarze Daunenjacke mit Fellkragen. Sein Komplize ist etwas jünger, circa 170 Zentimeter groß und ebenfalls schlank. Er hat dunkle, kurze, glatte Haare und einen schwarzen Vollbart. Auch er trug eine weiße Kapuzenjacke mit Fellbesatz. Zeugen, die den Vorfall oder die beiden Männer beobachten konnten, werden darum gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131 104 4444, zu melden.

Heilbronn-Sontheim: Manipulation an Geldautomaten

Unbekannte haben versucht, einen Geldautomaten in der Sontheimer Staufenbergstraße aufzubrechen. Ein Zeuge meldete den beschädigten Automaten am Mittwochabend der Polizei. Am linken zweier Geldautomaten wurden zwei Löcher über dem Geldausgabeschacht in den Automaten gebohrt. Möglicherweise wurden die Tatverdächtigen zwischen Montag und Mittwoch bei der Tatausführung gestört. Weitere, offenbar von den Tätern zurückgelassene, Gegenstände wurden im Automatenvorraum aufgefunden. Der Automat selbst wurde nicht weiter aufgebrochen und auch kein Geld entwendet. Zeugen, die im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden darum gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

