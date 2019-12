POL-HN: PP Heilbronn, Stand 09.00 Uhr

Polizeipräsidium Heilbronn

Stadt- und Landkreis Heilbronn Neckarsulm: Weinstöcke durch Unfall beschädigt In der Nacht vom 24.12.2019 auf den 25.12.2019 befuhr ein bisher Unbekannter mit seinem Pkw einen öffentlich zugänglichen Weg zum Scheuerberg. Vermutlich wegen überhöhter Ge-schwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Weinberg. Dabei wurden zwei Metallpfosten und mehrere Weinreben beschädigt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Da der Pkw an der Front und am Unterboden erheblich beschädigt sein müsste, hofft das Po-lizeirevier Neckarsulm, Tel. 07132/93710, auf Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher ge-ben können.

BAB A 6: Wildschweinrotte verursacht Unfallchaos Am Mittwoch, dem 25.12.2019, gegen 21.20 Uhr, wurde ein Wildunfall auf der BAB A 6, Fahrt-richtung Mannheim, bei Km 614,5, zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Sins-heim gemeldet. Von einer Wildschweinrotte, welche die Autobahn überqueren wollte, wurden mindestens 4 Tiere erfasst. Die Kadaver lagen auf allen 3 Fahrstreifen. Mindestens 10 Pkw konnten nicht mehr ausweichen und wurden teilweise erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro. Die Fahrbahn musste zur Räumung der Unfallstelle gesperrt wer-den. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zu den Geschädigten dauert an. Per-sonen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Hohenlohekreis Krautheim: Schöne Bescherung - Führerschein weg Am Dienstag, 24.12.2019, gegen 23.40 Uhr, fuhr eine 68-jährige mit ihrem Peugeot auf der L 1025 von Krautheim-Klepsau in Richtung Dörzbach. Von hinten näherte sich ein weiterer Pkw Peugeot. Der 44-jährige Lenker fuhr mit deutlich höherer Geschwindigkeit und fuhr ungebremst auf den vor ihm fahrenden Pkw auf. Bei der Unfallaufnahme konnte schnell der Grund für die unkontrollierte Fahrweise festge-stellt werden. Der Verursacher hatte über 2,4 Promille. Er wurde bei dem Unfall nicht nur leicht verletzt, sondern musste auch eine Blutprobe über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 19.000 Euro.

