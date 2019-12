Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Massenbach: VU mit glimpflichen Ausgang

Landkreis Heilbronn (ots)

Am Mittwoch, 25.12.2019, 05.26 Uhr, meldet ein Anwohner aus Massenbach ein verunfalltes Fahrzeug, bei welchem eine Person neben diesem liegt. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der 24-jährige Fahrer eines Opel in Massenbach alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Hierbei überfuhr er 2 eiserne Gartenpfosten, prallte im Anschluss gegen einen ca. 300 kg schweren Findling im Vorgarten, überschlug sich infolgedessen und kam auf einem angrenzenden Feldweg auf den Rädern zum Stehen. Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der Fahrer war nach ersten Erkenntnissen nicht angegurtet und kam mit Verdacht auf schwerere Verletzungen ins Klinikum. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

