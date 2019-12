Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.12.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Schwaigern: Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Zwei schwerverletzte Pkw-Fahrer sind das Ergebnis eines Frontalzusammenstoßes am Montagnachmittag bei Schwaigern. Der 18-jährige Fahrer eines Fiat Panda fuhr kurz nach 15 Uhr von Stetten in Richtung Schwaigern, als er nach einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Fiat verlor und mit einem entgegenkommenden Audi A6 kollidierte. Sowohl der Pandafahrer als auch der 71-jährige Audilenker mussten schwerverletzte in Krankenhäuser gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 60.000 Euro geschätzt. Die Kreisstraße zwischen Stetten und Schwaigern musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Als mögliche Unfallursache wird der Witterung nicht angepasste Geschwindigkeit angenommen.

Heilbronn: Abfallbehälter im Rathausinnenhof gerät in Brand

Ein Abfallbehälter, offenbar ein Altpapiercontainer, im Innenhof des Heilbronner Rathauses ist am Montagnachmittag kurz nach 14 Uhr in Brand geraten. Verletzt wurde hierbei niemand. Die Feuerwehr Heilbronn war mit sieben Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Das war auch gut so. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Rathausgebäude verhindert werden. Der Sachschaden am Gebäude wird derzeit auf circa 50.000 Euro geschätzt. Zwei Fenster im Bereich der Toilette des Ratskellers sind hierbei beschädigt worden. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen und sucht Zeugen. Wer gegen 14 Uhr im Bereich des Rathauses in Heilbronn verdächtige Wahrnehmungen machen konnte, wird darum gebeten, sich bei der Kripo unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 17

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell