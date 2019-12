POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.12.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Lauda-Königshofen: Fahrzeug zerkratzt

Mit mehreren Symbolen wurde ein Golf in Lauda-Königshofen versehen. Unbekannte ritzten zwischen Freitag, 13. Dezember und Sonntag, 22. Dezember an dem abgemeldeten Golf Penisbilder und ein Herz mit den Intialien E und B in den Lack des Fahrzeugs. Symbolisch wird auf das Herz uriniert. Der Golf stand im Bussardweg in Königshofen in der Garageneinfahrt eines Anwesens. Durch die Sachbeschädigung entstand ein Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro, was für den VW wirtschaftlicher Totalschaden bedeutet. Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich des Bussardwegs verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Wertheim: Streifenwagen verunglückt

Ein Streifenwagen des Polizeireivers Wertheim verunfallte am Sonntagabend schwer. Glücklicherweise wurden die beiden Insassen nicht oder möglicherweise nur leicht verletzt. Die Streife war gegen 20.50 Uhr auf der Landstraße von Monfeld in Richtung Wertheim unterwegs, als ein langsam fahrender Kombi entgegenkam. Nachdem der Kombi-Fahrer den Streifenwagen erkannte beschleunigte er stark und flüchtete in Richtung Königsberger Straße. Die Streife nahm die Verfolgung auf. Hierbei wurde zunächst ein in der Königsberger Straße geparkter Mercedes beim Wendemanöver beschädigt. Der Fahrer des dunklen Pkws setzte seine Fahrt über die Breslauer Straße in Richtung Bestenheider Höhenweg fort und bog schließlich nach links in Richtung Wartberg ab. Während der Flucht wurde die Beleuchtung an dem dunklen Wagen ausgeschaltet. An der Kehre, die zum Wartberg führt, fuhr der Streifenwagen zunächt geradeaus, touchierte mit dem linken Vorderrad den Bordstein und wurde dann durch die Schutzplanke daran gehindert, direkt in den Wald zu fahren. Das Fahrzeug wurde an der Planke entlang geleitet bis es schließlich mit einem Baum kollidierte. Von dort aus wurde der Streifenwagen nach links abgewiesen und fuhr einen circa zehn Meter tiefen Abhang hinunter. Dort überschlug sich der Funkwagen der Längsrichtung nach und kam circa 30 Meter abseits der Fahrbahn wieder auf den Rädern zum Stehen. Beide Insassen des Wagens konnten selbstständig aus dem Auto steigen. Für der Bergung des verunfallten Streifenwagens war die Feuerwehr Wertheim mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Der flüchtende Kombi, möglicherweise ein BMW neueren Baujahres, konnte nicht angehalten werden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wem ist am Sonntagabend der flüchtende Kombi aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Kennzeichen des Fahrzeugs geben? Die Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Tauberbischofsheim, Telefon 09341 60040, erbeten.

Werbach: Weihnachtsdeko entwendet

Zwei dekorativ angebrachte Eichenbretter (120 x 30 Zenitmeter), in welche unterschiedliche große Sterne gesägt waren, wurden in Werbach entwendet. Die Bretter befanden sich an der Toreinfahrt eines Gebäudes in der Hauptstraße. Die Sterne waren mit einer LED Lichterkette beleuchtet. Gestohlen wurden sie zwischen Samstag und Sonntag, vermutlich in der Nacht. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier in Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810.

Wertheim-Waldenhausen: Radfahrer entfernt sich von der Unfallstelle Obwohl ein Radfahrer durch seinen Sturz gegen einen geparkten Pkw fast 5.000 Euro Sachschaden verursachte, flüchtete dieser. Der Radfahrer war am Freitag, zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr, auf dem Taubertalradweg von Reicholzheim in Richtung Waldenhausen unterwegs. Im dortigte Talweg kam der Radler mutmaßlich zu weit nach rechts und prallte gegen einen vor Gebäude Nummer 5 geparkten Kia Ceed. Der Pkw war mit dem Heck in Richtung Garagentor geparkt und wies Beschädigungen an der Stoßstange an den Scheinwerfern und an der Motorhaube auf. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Bad Mergentheim: Unfallflucht im Parkhaus im Schloss

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen in der Tiefgarage am Schloß in Bad Mergentheim abgestellten VW-Golf. Zwischen Montag 16. Dezember und Donnerstag 19. Dezember war der VW in der unteren Etage abgestellt. Nun befindet sich am Stoßfänger hinten rechts eine Delle und Fremdlack. Der Schaden wird auf circa 600 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen ergehen an das Polizeirevier in Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990.

Bad Mergentheim / Stuppach: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Zu einem frontalen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge kam es am Samstagnachmittag bei Stuppach. Die Fahrerin eines VW Passat war auf der B19 unterwegs und wollte in Richtung Autobahn fahren. Auf Höhe der Kreuzung B19 / Abzweigung Stuppach wurde die Frau derart von der tiefstehenden Sonne geblendet, dass sie auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Faherin eines Hyundais, die zum selben Zeitpunkt in Richtung Bad Mergentheim fuhr, konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Beteiligten. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Bad Mergentheim: Grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Überholen führt zum Unfall

Nur vom Zufall hing es ab, dass bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, auf der B290 beim Parkplatz Kaiserstein auf Gemarkung Bad Mergentheim, niemand verletzt wurde. Die 78-jährige Fahrerin eines Fords fuhr auf der B290 aus Richtung Herbsthausen kommend in Richtung Bad Mergentheim. Unmittelbar nach dem Parkplatz Kaiserstein überholte die Frau einen vor ihr fahrenden Lkw, obwohl ihr ein VW entgegenkam. Beide Fahrerinnen versuchten noch nach rechts auszuweichen kollidierten jedoch trotzdem miteinander. Durch das Ausweichmanöver touchierte der Ford zudem noch den Lkw. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Mergentheim ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und bittet Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

Bad Mergentheim: Trickbetrügerinnen erbeuten hohen Bargeldbetrag

Wunder gibt es immer wieder. Im Falle von skrupellosen Betrügerinnen in Bad Mergentheim blieben diese jedoch aus. Vergangenen Freitag, gegen 13 Uhr, wurde eine ältere Frau in der Johann-Hammer-Straße auf dem Parkplatz eines Discounters auf russisch angesprochen. Zwei Frauen standen der Dame gegenüber. Eine über 60 Jahre alt, circa 150 Zentimeter groß, schlank mit dunklen glatten Haaren unter einem Hut. Sie trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose und roch stark nach Tabakrauch. Die andere Dame war circa 60 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und kräftig. Sie trug eine Kappe, hatte im Gegensatz zu ihrer Kollegin einen hellen Teint, trug einen hellen Mantel und eine dunkle Hose. Beide versprachen ihrem Opfer, einen Fluch beenden zu können, welcher über der 70-Jährigen läge. Der Fluch, so die Betrügerinnen, würde nahe Verwandte an Krebs sterben lassen. Da der Ehemann der 70-Jährigen tatsächlich an dieser Krankheit leidet, ging die Dame nach Hause und holte dort einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Das Geld übergab sie den Betrügerinnen die es augenscheinlich zusammen mit einem Brot in Zeitungspapier einwickelten. Dieses Paket sollte die Frau am Abend mit ins Bette nehmen und erst am nächsten Tag öffnen. Zuhause angekommen wurde die Betrogene misstrauisch und öffnete das Paket. Das Geld fehlte. Zeugen, die ebenfalls von den Betrügerinnen in russischer Sprache angesprochen wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Boxberg: Unfallursache Müdigkeit und Alkohol?

Müdigkeit und Alkoholkonsum kommt beides als Ursache für einen Verkehrsunfall am Samstagmorgen, gegen 6.35 Uhr, bei Boxberg in Frage. Auf dem Weg von der Autobahnanschlussstelle Boxberg in Richtung Boxberg kam ein 37-Jähriger mit seinem Opel Astra auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem VW Golf. Dessen 21-jähiger Fahrer versuchte noch auszuweichen, was jedoch misslang. Nach dem Zusammenstoß überschlug sich der Golf und kam in der angrenzenden Böschung auf dem Dach zum Liegen. Der Opel drehte sich auf der Fahrbahn und kam ebenfalls an der Böschung zum Halten. Keiner der insgesamt vier Fahrzeuginsassen wurde beim Unfall verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Ein Alkohltest bei dem 37-Jährigen ergab einen Wert von 0,96 Promille. Er musste die Polizisten zu einer Blutprobe begleiten. Seinen Führerschein ist er nun erstmal los.

Boxberg-Bobstadt: Eisglätte legt Ford Fiesta aufs Dach

Mit leichten Verletzungen wurde ein Ehepaar am Samstagmorgen in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte sich deren Ford-Fiesta zwischen Bobstadt und Schweigern überschlagen. Der Wagen kam gegen 9.35 Uhr auf eisglatter Fahrbahn ins Schleudern. Hierbei kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Feuerwehr Schweigern war mit 24 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Am Ford entstand Totalschaden.

