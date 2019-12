Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.12.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neuenstadt am Kocher/Güglingen: Waffen gestohlen

Vier Langwaffen und eine bislang unbekannte Anzahl an Munition wurden bei einem Wohnungseinbruch in Neuenstadt am Kocher gestohlen. Unbekannte hatten sich zwischen Freitag- und Samstagnachmittag vermutlich über ein Kellerfenster Zugang zum Haus in der Neckarsulmer Straße verschafft. Im Inneren durchwühlten die Täter mehrere Schränke und entwendeten aus einem Waffenschrank mehrere Waffen und Munition. Die Höhe des restlichen Diebesgutes wird noch ermittelt. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die in der Zeit zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Samstag, 15.30 Uhr, verdächtige Beobachtungen machen konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden. Bei einem Wohnungseinbruch in Güglingen wurden anstatt Schusswaffen eine Machete gestohlen. Hier stiegen Diebe am Freitag zwischen 19 und 22 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Gartenstraße ein und entwendeten neben persönlichen Dokumenten des Bewohners und elektronischen Geräten auch eine zur Dekoration an der Wand angebrachte Machete. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, mögen sich unter der Telefonnummer 07135 6507 mit dem Polizeiposten Güglingen in Verbindung setzen.

Neuenstadt am Kocher: Waschanlage beschädigt

Wer ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag durch die Waschanlage in der Industriestraße in Neuenstadt am Kocher gefahren? Diese Frage stellt sich nicht nur der Betreiber, sondern auch die Polizei. Die Selbstbedienungswaschanlage, die sich auf dem Gelände einer Werkstatt befindet, war am Donnerstag ab etwa 17 Uhr unbeaufsichtigt. Am nächsten Morgen entdeckten Angestellte, dass das automatische Rolltor zur Waschanlage wohl von einem Fahrzeug beschädigt worden war und sich nun nicht mehr schließen lies. Es entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach dem Putzteufel, der in Nacht auf Freitag sein Auto gewaschen hat und dabei die Anlage beschädigte. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Neckarsulm, unter der Telefonnummer 07132 93710, zu wenden.

Heilbronn: Unfälle mit Blechschaden

Gleich zu zwei Unfällen mit erheblichen Blechschäden wurde die Polizei am Wochenende in Heilbronn gerufen. Am Samstagmorgen war der 50 Jahre alte Fahrer eines Opel Astras auf der Mannheimer Straße unterwegs, als er beim Spurwechsel wohl den danebenfahrenden Hyunday einer 51-Jährigen übersah. Es kam zum Unfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. An jedem der Autos wird die Werkstattrechnung aber mit ungefähr 6.000 Euro zu Buche schlagen. Am Sonntag gegen 9 Uhr erwischte es dann einen 34-Jährigen im Mercedes. Der Mann befuhr die Otto-Konz-Brücke, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und nach links in die Leitplanke fuhr. Auch hier blieb der Fahrer unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Bad Rappenau: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Zwei Autofahrerinnen mussten nach einem Unfall am Samstagabend von Rettungskräften in Kliniken gebracht werden. Eine 46-Jährige fuhr gegen 18 Uhr in ihrem Renault auf der Strecke von Kirchardt in Richtung Bad Wimpfen. Am Abzweig zur Südstraße in Bad Rappenau bog die Frau nach links ab, vermutlich ohne dabei auf den entgegenkommen Verkehr zu achten. Es kam zur Kollision mit dem entgegenkommenden Skoda einer 20-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, den die Polizei auf jeweils etwa 4.000 Euro schätzt. Die Frauen kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Heilbronn: Schlägerei endet im OP

Verletzt ins Krankenhaus musste ein 21-Jähriger Samstagnacht nach einem Angriff vor einem Heilbronner Club. Der junge Mann war gegen 3.30 Uhr aus einer Diskothek in der Gottlieb-Daimler-Straße gekommen und wollte mit zwei Bekannten über den Parkplatz zu seiner Übernachtungsmöglichkeit laufen, als die drei auf eine größere Personengruppe trafen. Der Mann und seine Begleiter wurden von dieser zunächst nur angepöbelt, bis die gesamte Gruppe auf einmal auf den 21-Jährigen losging. Mit Tritten, Schlägen aber vermutlich auch einer Bierflasche wurde der Mann malträtiert und dabei so schwer verletzt dass er sich im Krankenhaus einer Notoperation unterziehen musste. Da die Angreifer vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten, hofft diese nun auf Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier in Böckingen zu melden.

Neckarsulm: Auto im Grünstreifen - Fahrer weg

Am frühen Samstagmorgen bemerkte ein Zeuge einen auf dem Dach liegenden Ford neben der B27 bei Neckarsulm. Einzig vom Fahrer des Wagens fehlte jede Spur. Der Wagen war wohl von Mosbach kommend in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs, als der Fahrer auf Höhe der Abfahrt Neckarsulm die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf der Grünfläche oberhalb des Park and Ride Parkplatzes auf dem Dach liegen. Hierauf entfernte sich der Fahrer einfach von der Unfallstelle ohne den Vorfall zu melden. Die hinzukommenden Beamten fuhren zur Adresse des Fahrzeughalters und konnten diesen alkoholisiert zuhause antreffen. Aufgrund von Veletzungen des Halters, die mit dem Unfallgeschehen korrespondierten erhärtete sich der Tatverdacht gegen den Mann. Der Führerschein des 31-Jährigen wurde beschlagnahmt. Auf ihn kommt jetzt eine Anzeige zu.

Offenau: Im Blindflug über die Bundesstraße

Etwa 7.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagnachmittag bei Offenau. Ein 92-Jähriger war gegen 17.30 Uhr in seinem Opel auf der B27 zwischen Offenau und Gundelsheim unterwegs, als er vermutlich aufgrund seines stark eingeschränkten Sichtfelds - die Frontscheibe war komplett beschlagen - nach links in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte er mit dem Citroen eines 55-Jährigen und blieb letztendlich an der Leitplanke stehen. Der Senior wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, sein Unfallgegner blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Talheim: Jugendliche mit Messer bedroht

Mit einem Schrecken kamen fünf junge Leute in der Nacht auf Samstag in Talheim davon. Die Gruppe stand gegen 2.30 Uhr auf dem Parkplatz vor einer Kneipe in der Bergstraße als unvermittelt ein Unbekannter auf sie zukam. Der Mann drückte einem 18-Jährigen ein Messer an den Hals und forderte Geld von den Jugendlichen, welches er daraufhin auch bekam. Nachdem er von der Gruppe daraufhin gefragt wurde, was er denn wolle und was das soll, fiel dem Angreifer auf, dass er die jungen Leute offenbar verwechselt hatte. Daraufhin gab er das Geld zurück und flüchtete. Der Tatverdächtige konnte nach Zeugenbeschreibungen ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er gab den Angriff zu.

Heilbronn: Auto touchiert und weggefahren

Der Opel-Corsa einer 26-Jährigen wurde am Freitagabend vom bislang unbekannten Fahrer eines hellen 3er BMWs beschädigt. Das Fahrzeug der Frau stand um 19.15 Uhr in der Hechtstraße kurz hinter der Kreuzung zur Strombergstraße. Der Fahrer des BMWs bog von der Strombergstraße nach rechts in die Hechtstraße ein und beschädigte dabei den Opel am hinteren linken Kotflügel. Daraufhin verließ er den Unfallort ohne den Vofall zu melden. Ein Fahrradfahrer, der den Unfall beobachten konnte, teilte Anwohnern den Hergang des Unfalls und eine Beschreibung des BMWs mit und verabschiedete sich daraufhin wieder. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrradfahrer und weiteren Zeugen, die Angaben zu einem rechtsseitig beschädigten, hellen BMW machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Böckingen zu melden.

