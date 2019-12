Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 22.12.2019, Stand 11.15 Uhr

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn

Neuenstadt: Wohnhauseinbruch Ein bislang unbekannter Täter drang in der Zeit von Freitag, 14.30 Uhr bis Samstag, 15.30 Uhr in ein Einfamilienwohnhaus in der Neckarsulmer Straße ein. Der Täter gelangte nach Aufhebeln eines Kellerfensters ins Gebäudeinnere und durchsuchte nahezu sämtliche Räumlichkeiten. Da sich die Wohnhausbesitzer noch im Urlaub befinden ist noch unklar was entwen-det wurde. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter 07132 93710 entgegen.

BAB A6, Gem. Kirchardt: BMW gegen die Leitplanken geprallt Eine Leichtverletzte und ein Gesamtsachschaden von ca. 20 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag um 13.10 Uhr auf der BAB A6 zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt. Der 70-jährige Fahrer eines PKW Daimler Benz wechselte vom mittleren auf den linken Fahrstreifen, um ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Die Fahrerin eines auf dem linken Fahrstreifen heranfahrenden PKW BMW bremste ab, kam gegen die Betonwand und in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der BMW gegen die Leitplanken und wurde vermutlich total beschädigt. Die 37-jährige Fahrerin wurde vom DRK leichtverletzt ins Krankenhaus verbracht. Die alarmierte Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe. Bis zur Bergung des BMW wurde der rech-te Fahrstreifen gesperrt. Der Schaden am PKW BMW wird mit ca. 15 000 Euro beziffert.

Neckar-Odenwald-Kreis

Limbach: PKW von der Fahrbahn abgekommen Schwer verletzt wurde die Fahrerin eines PKW Mercedes-Benz bei einem Verkehrsunfall am Samstag um 09.51 Uhr auf der L 615 zwischen Muckental und Limbach. Die 48-Jährige war im Bereich einer Senke wegen plötzlich aufgetretenen Blitzeises nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der PKW überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde sie mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 20 000 Euro. Die Feuerwehr war mit 15 Mann und vier Fahrzeugen im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs war die L 615 voll gesperrt.

Hohenlohekreis

Öhringen: Fehler beim Abbiegen Beim Abbiegevorgang an der BAB Anschlussstelle Öhringen kam es am Samstag um 15.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 20-Jähriger bog auf der Neuenstadter Straße fahrend an der Anschlussstelle mit seinem PKW Daimler Chrysler nach links in Fahrtrichtung Heilbronn ab, wobei er den entgegenkommenden PKW OPEL übersah. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 52-jährige Fahrer des OPEL sowie seine 15-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt jeweils ca. 2 000 Euro.

