Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.12.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Pfedelbach: Unfall mit Pedelec

Am Freitagmorgen kam es zu einem Unfall mit einem Pedelec-Fahrer und einer Autofahrein in Pfedelbach. Gegen 07:45 Uhr fuhr eine 47-jährige Opel-Fahrerin auf der Otto-Rettenmaier-Straße. Ein 80-jähriger Pedelec-Fahrer fuhr zunächst auf dem parallel verlaufenden Fahrradweg zu der Öhringer Straße. Als er dann die Otto-Rettenmaier-Straße überquerte, kam es zum Zusammenstoß der beiden. Der 80-Jährige wurde leicht verletzt und wurde zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Öhringen: Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

12.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagabend in Öhringen. Gegen 19 Uhr war ein 31 Jahre alter BMW-Fahrer auf der Haller Straße unterwegs, als er verkehrsbedingt anhalten musste. Dies übersah wohl eine darauffolgende 42-Jährige im VW Beetle und fuhr infolgedessen auf den 3er BMW auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

