Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.12.2019 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Zigarettenautomaten aufgebrochen

In der Nacht zum Freitag, zwischen Donnerstag 23.15 Uhr und Freitag 0.30 Uhr, wurden im Wohngebiet Sachsenäcker in Heilbronn-Neckargartach zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen. Einer der Automaten stand in der Danziger Straße, der zweite Automat in der Sachsenäckerstraße. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit einem versuchten Automatenaufbrauch in Bad Wimpfen. Über die Höhe des Diebesguts liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor. Zeugen, die in Heilbronn-Neckargartach in der Nacht zum Freitag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

