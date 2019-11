Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Unfallflucht auf Parkplatz - Unterstand beschädigt

Bad Essen (ots)

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Gartenstraße ereignete sich am Samstag, zwischen 11.30 und 14.30 Uhr, eine Unfallflucht. Ein Autofahrer stieß vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen den Einkaufswagenunterstand und beschädigte diesen. Anschließend setzte der oder die Unbekannte seine Fahrt dort, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro zu kümmern. Die Polizei in Bohmte bittet Zeugen, aber auch den Verursacher, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05471/9710 entgegengenommen.

