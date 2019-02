Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit in Kneipe eskaliert

Kaiserslautern (ots)

In und vor einer Kneipe in der Bahnhofstraße kam es am Sonntagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen mit insgesamt sieben Personen. Der Streit artete zunächst in eine Rangelei aus, entwickelte sich jedoch im weiteren Verlauf zu einer Schlägerei, bei der sich die Krawallmacher gegenseitig verletzten. Beim Eintreffen der Polizei konnten die Gruppen voneinander getrennt werden. Alle Beteiligten zeigten sich jedoch äußerst aggressiv gegenüber den Beamten, weshalb eine genaue Klärung des Sachverhalts nicht möglich war. Die Polizisten sprachen den Männern im Alter zwischen 28 und 64 Jahren Platzverweise aus. Die Ermittlungen laufen.

