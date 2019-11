Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Raub in Eversburg gesucht

Osnabrück (ots)

Ein 17-Jähriger war am Samstagnachmittag mit seinem Fahrrad auf der Schwenkestraße unterwegs. Als er sich gegen 16 Uhr im Bereich einer Bahnunterführung befand, wurde er von zwei Unbekannten gestoppt. Unter Vorhalt eines Messers forderten die beiden Täter den 17-Jährigen auf, sein Bargeld und das Handy herauszugeben. Der junge Mann händigte die Gegenstände aus und wurde anschließend von einem der Räuber ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchteten die ca. 17 bis 18 Jahre alten Täter in Richtung Atterstraße. Das Opfer begab sich zu einer nahegelegenen Kirche, sprach einen Passanten an und alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Flüchtigen verlief jedoch erfolglos. Beide Täter waren ca. 1,80 m groß und mit schwarzen Jacken bekleidet. Einer von ihnen war vermutlich Deutscher und hatte blonde, mittellange Haare. Der zweite Unbekannte hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild und braune Haare, die an den Seiten kurz rasiert waren. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich zu melden, Telefon 0541/327-2215.

