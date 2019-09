Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radfahrer fährt gegen stehenden Lkw

53879 Euskirchen (ots)

Dienstagmorgen (9.58 Uhr) setzte ein 29-jähriger Lkw-Fahrer aus Kerpen mit seinem Fahrzeug rückwärtsfahrend vom Parkplatz des Berufskollegs auf die Georgstraße. In seinem Außenspiegel erkannte er einen Radfahrer. Dieser nutzte den linken Bürgersteig an der Georgstraße zur Kirschenallee. Der Lkw-Fahrer stoppte sein Fahrzeug. Nach Angaben des 53-jährigen Radlers aus Euskirchen schaute dieser nach rechts und erkannte dadurch den Lkw nicht. Er fuhr gegen das stehende Fahrzeug und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

